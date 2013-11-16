في غياب ميسي .. الأرجنتين تتعادل مع الإكوادور وديا

نيو جيرسي، (إفي): تعادل المنتخب الأرجنتيني لكرة القدم مع نظيره الإكوادوري سلبيا في مباراة ودية اقيمت في مدينة نيو جيرسي الأمريكية في إطار استعدادات المنتخبين لمونديال البرازيل 2014.

وتأثر المنتخب الأرجنتيني في المباراة التي أقيمت الجمعة بغياب نجم برشلونة، ليونيل ميسي للإصابة، إلا أن أنخل دي ماريا، لاعب ريال مدريد، وجونزالو إيجوايين، لاعب نابولي قدما أداء مميزا.

وسيطرت الإكوادرو على مجريات المباراة في الشوط الأول حيث هددت شباك راقصي التانجو في ثلاث مناسبات، وفي الشوط الثاني تألق دي ماريا الذي أتيحت له الفرصة ثلاث مرات للتسجيل لكن دون جدوى.

وستواجه الأرجنتين الثلاثاء المقبل منتخب البوسنة والهرسك في مدينة سانت لويس الأمريكية، في آخر مباراة ودية لها هذا العام.

ومن جانبها، ستواجه الإكوادور في نفس اليوم هندوراس في هيوستن.