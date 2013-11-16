تقارير: برشلونة يسعى للتعاقد مع ليفاندوفسكي أو أجويرو

برشلونة، (إفي): كشفت تقارير إخبارية اليوم السبت أن برشلونة الإسباني يسعى للتعاقد مع رأس حربة صريح، في إطار مساعي المدير الفني الجديد خيراردو "تاتا" مارتينو لايجاد "البديل" للتيكي تاكا الشهير حال فشل هذا الأسلوب الذي بات المنافسون يحفظونه عن ظهر قلب.

وأشارت صحيفة "سبورت" الإسبانية إلى أن إدارة النادي وافقت على طلب مارتينو للتعاقد مع مهاجم جديد خلال موسم الانتقالات الشتوية.

وأوضح المصدر أن البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم فريق بروسيا دورتموند الألماني والأرجنتيني سيرخيو أجويرو نجم مانشستر سيتي الإنجليزي أبرز المرشحين للانضمام إلى البرسا في موسم الانتقالات الشتوية.

وأضاف المصدر أن إدارة النادي الكتالوني سيتعين عليها بدء المفاوضات على الفور اذا قررت ضم ليفاندوفسكي، نظرا لأن تعاقده مع النادي الألماني ينتهي في 30 من يونيو المقبل، ما يجعله حرا في الانتقال إلى أي نادي اعتبارا من مطلع يناير المقبل.

ولكن المشكلة تكمن، وفقا للجريدة، في أن اللاعب ربما يكون قد توصل لاتفاق مع بايرن ميونخ الألماني، لذا فينبغي على إدارة البرسا اقناعه بالعدول عن رأيه قبل بداية العام الجديد.

وتوضح الجريدة أن المهمة لن تكون سهلة مع أجويرو، فهو يلعب لصالح مانشستر سيتي، الذي يحقق تقدما مستمرا وبات يتمتع بقدرة مالية كبيرة، لذا فإن النادي الإنجليزي لن يقدم أي تسهيلات، فضلا عن وجود فرق أخرى تسعى للاستعانة بخدماته، بينها ريال مدريد.