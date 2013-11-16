رئيس الدولة يصدر مرسومين اتحاديين بتعيين 8 قضاة رؤساء بالمحاكم الابتدائية

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" مرسومين اتحاديين بتعيين ثمانية قضاة جدد بالمحاكم الاتحادية الابتدائية .

وأدى القضاة الجدد اليمين القانونية صباح اليوم أمام معالي الدكتور هادف بن جوعان الظاهري وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الاتحادي بحضور سعادة محمد بن حمد البادي وكيل وزارة العدل وسعادة جاسم سيف بوعصيبه مدير دائرة التفتيش القضائي .

والقضاة الجدد هم محمد أضرضور ومحمد المحادي وعبد الرحيم درويش و وليد محيي الدين كناكرية ومحمد سليمان اشتيان الضمور وخالد سالم حمود القطاونة وغالب أحمد سالم الكلوب وعصام عطوه عودة العسيلي كرؤساء محاكم ابتدائية من الفئة الثانية.

وعقد معالي وزير العدل اجتماعا مع القضاة الجدد عقب أداء اليمين القانونية في قاعة الاجتماعات بمبني الوزارة في أبوظبي أكد خلاله على أهمية استقلالية أعضاء السلطة القضائية والدور الحيوي والهام الذي يقومون به في الفصل بين الخصوم بما تمليه عليهم نصوص الدستور والقوانين السارية وضمانه لهم.

كما أكد معاليه على ضرورة الإسراع في الفصل بالدعاوي المنظورة أمام المحاكم على ألا يتعارض ذلك مع جودة الأحكام.

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