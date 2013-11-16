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3 تحديات تنتظر أبو تريكة أمام غانا

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3 تحديات تنتظر أبو تريكة أمام غانا 3 تحديات تنتظر أبو تريكة أمام غانا

ينتظر محمد أبو تريكة نجم المصري أكثر من تحد خلال مباراة غانا في تصفيات كأس العالم 2014 يوم الثلاثاء المقبل.

ويحل المنتخب الغاني ضيفا على القاهرة لملاقاة الفراعنة في إياب الدور الحاسم من التصفيات الإفريقية المؤهلة للمونديال، بعدما فاز في الذهاب 6-1 الشهر الماضي.

وكان أبو تريكة قد أعلن أن مباراة غانا في القاهرة هي الدولية الأخيرة له قبل أن يعلن اعتزاله بنهاية مشوار الأهلي في كأس العالم للأندية الشهر المقبل.

ويستعرض FilGoal.com التحديات الثلاثة التي تنتظر أبو تريكة في لقاء غانا.

1- يبحث ساحر الأهلي عن إنهاء مسيرته الدولية بانتصار ينسي المصريين مرارة الهزيمة المريرة في مباراة الذهاب.

فالفوز بفارق ثلاثة أهداف على الأقل مع تقديم أداء متميز من الفراعنة قد يسهم في استعادة ثقة المشجع المصري في منتخب بلاده، فضلا عن بقاء صورة أبو تريكة المرتبطة بالانتصارات كما هي في الأذهان.

2- نتيجة الذهاب جعلت الانظار تتجه لهجوم منتخب وليس دفاعه أو حارس مرماه، لأن الفريق أصبح مطالب بتسجيل عدد وافر من الأهداف يقلص النتيجة الكلية للمباراتين.

أبو تريكة يحمل على أكتافه عاتق تسجيل الأهداف وصناعتها لزملائه، خاصة أن بوب برادلي المدير الفني لمنتخب مصر أوضح أنه سيدخل المباراة بتشكيل هجومي بحت.

3- التحدي الأكبر أمام النجم المخضرم هو تحقيق المستحيل والتأهل بالفراعنة للمونديال على حساب غانا رغم نتيجة الذهاب المريحة للنجوم السمراء.

المنتخب المصري يحتاج للفوز بخماسية نظيفة من أجل تحقيق هذه المعجزة، وهناك 90 دقيقة أمام أبو تريكة وزملائه لمحاولة قد تفلح في النهاية.

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فيديو اليوم السابع

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