انعقاد المؤتمر السنوى الخامس للمعهد القومى للأمراض المتوطنة والكبد

يعقد المؤتمر السنوى الخامس للمعهد القومى للأمراض المتوطنة والكبد، فى الفترة من 20: 21 نوفمبر الجارى، بالقاعة الرئيسية بالمعهد على مدار 6 جلسات خلال يومين.

وصرح الدكتور محمد على عز العرب، أستاذ الكبد والجهاز الهضمى، ورئيس وحدة الأورام بالمعهد القومى للكبد، والمشرف على ورشة العمل الخاصة بالتدخلات العلاجية الموضعية لأورام الكبد، أن المؤتمر يناقش خلال يومين الجديد فى علاج الفيروسات الكبدية "بى وسى"، وتليف وأورام الكبد والأمراض المعدية وزرع الكبد، والجهاز الهضمى سواء طرق التشخيص أو العلاج.

ويشمل المؤتمر على ورشتى عمل خاصة بالتدخلات الموضعية لأورام الكبد، حيث يتم خلال ورشة العمل الخاصة بالتدخلات العلاجية، عرض مباشر بالميكروويف العلاجى، والتردد الحرارى بأحدث الأجهزة فى هذا المجال، وهناك ورشة عمل لمناظير الجهاز الهضمى التشخيصية والعلاجية.

جدير بالذكر، أنه سيشارك فى المؤتمر نخبة من الأساتذة المتخصصين فى هذه المجالات من مختلف الجامعات والمعاهد المصرية، كما يشارك بعض الخبراء الأجانب فى فعاليات المؤتمر.