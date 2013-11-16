تعرفوا على Austin Mahone خليفة Justin Bieber

في الوقت الذي يستمرّ فيه justin Bieber بإثارة المشاكل ومراكمة الآراء السلبية اتجاهه، يقوم Austin Mahone بإثبات نفسه وكسب الأضواء والآراء الإيجابية، تماماً كما كان Bieber منذ عامين.

ومنذ أن بدأ Austin البالغ من العمر 17 عاماً بالغناء، بدأ الحديث عن قواسم مشتركة بينه وبين Bieber البالغ من العمر 19 عاماً، حتى وصل البعض إلى حدّ القول إن النجمين توأمان بفارق سنتين.

ويرفض Austin أن يقارن بـ Bieber، مصراً على أنه يمثل شخصه، ولا يسعى البتة إلى الاقتباس من شخصيّة زميله، بالرغم من أن أفعاله تخالف كلامه تماماً.

والدلائل على محاولة Austin سرقة حياة وشهرة Bieber واضحة، إذ كان آخرها إطلاق إشاعة تقول إنّه على علاقة بحبيبة Bieber السابقة Selena Gomez، حيث قال إنه و Selena "أصدقاء حتى الآن"، ما يُعطي أملاً بعلاقة مستقبلية، ربما يطمح لها النجم الصاعد.



أما القواسم المشتركة بين الشابين فهي كثيرة، وأهمها 5 قوسم هي:



1- الشكل "style":

إذا قارنا الكثير من صور النجمين، نجد أن Austin يلبس دائماً تصاميم مشابهة كثيراً لتصاميم Bieber، وإن اختلفت الألوان، بما في ذلك شكل شعره والأقراط في أذنيه والقبعات.



2-الوجه:

ربما ليس هناك تشابه كبير بينهما يجعلنا نخطىء، إنّما الإطلالة عن بعيد تعكس شبهاً كبيراً، وكأنّ النجمين من عائلة واحدة.



3- الفيديو كليب والأغاني:

الطريقة التي يقول فيها Bieber "أنا أحبك" في الفيديوهات الخاصّة به، وكأنه يطير في السماء، ويعبّر عن حبّه بشغف، لم يستطيع أحد أن يقولها مثله إلا Austin، كما أنّ أغانيه مشابهة لأغاني Bieber بشكل كبير.



4-الطفولة:

كلاهما تربّى في منزل لا يوجد فيه أب، فيما تولت الأم التربية لوحدها.



5-الشهرة والتباهي:

ليس هناك أدنى شك أنّ كلاهما يسعى إلى جذب الأنظار إليه دائماً، والتباهي بالصور والجسد على مواقع التواصل الاجتماعي. لكن Austin ما يزال بحاجة إلى الوشم كي يصبح نسخة طبق الأصل.