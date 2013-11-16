وكيل الأزهر يحذر بنقل القيادات المقصرة في العملية التعليمية

حذر الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر الشريف انه سيتم نقل القيادات المقصرة فى عملها والتى تعتمد على التقارير التى تأتيها دون التاكد من صحتها ، وأكد أن الأسبوع الجاري سيشهد قرارات مؤثرة في العملية التعليمية بالازهر .

وشدد وكيل الأزهر فى بيان له اليوم السبت على أنه أعطي مهلة كافية لرؤساء المناطق الأزهرية لسد العجز في المعاهد وذلك بعد تعدد الشكاوى من العجز الصارخ في كثير من المعاهد ، والذي تبين أن معظمه يرجع إلى سوء التوزيع ، موضحا أنه

سيتم اتخاذ قرارت شديدة ضد غير القادرين على ممارسة صلاحياتهم ، مطالبا وكلاء الوزارة المقصرين بترك مواقعهم اختيارا ، لتولى غيرهم المسؤلية ، بعد ان نفد الصبر على هذا الخلل.

> وأعلن وكيل الأزهر عن قيامه بجولات تفقدية للمناطق الأزهرية خلال الأيام المقبلة ، وعقد لقاءات مع العاملين بالأزهر ، وبحث مشاكلهم علي أرض الواقع والعمل على حلها واتخاذ القرارات المناسبة ، وأشار الى أن الغرض من هذه الزيارات ليس المتابعة فقط او توقيع الجزاءات علي المقصرين كما يردد البعض ، فهدفنا الأساسي وضع الجميع أمام مسئوليتهم من أجل نهضة الأزهر.

كما أكد الدكتور عباس شومان أنه تم وضع قواعد للنقل بحيث يتم نقل الاحدث ثم الأقدم الي المناطق التي لاتبعد كثيرا عن مقار اقامتهم بمسافة لا تتجاوز ما بين 15 الي 20 كيلومترا علي اقصي تقدير.

من ناحية اخرى ، قام وكيل الأزهر بمتابعة العملية التعليمية بمعهدي القاهرة الثانوي والبرموني الازهريين حيث تبين له الحالة السيئة للمعهدين ، وقرر إحالة رئيس منطقة القاهرة الأزهرية والمتقاعسين عن حل مشكلة انقطاع المياه عن المعهدين لمدة تجاوزت ثلاث سنوات إلى التحقيق الفوري ، كما تقرر نقل عميدي المعهدين وأكثر من سبعين من المدرسين المتغيبين عن العمل إلى معاهد أخرى لسد العجز لاسيما أن بالمعهدين زيادة في أعضاء الهيئة التدريسية ، مع توقيع الجزاء المناسب بعد التحقيق العاجل بمقر المشيخة ، وسيعامل كل متهاون بنفس الطريقة إلى أن تنتظم العملية التعليمية مهما كانت درجة المقصر ، وأن نقل المدرسين لسد العجز وليس بسبب التقصير في العمل.

وشدد وكيل الازهر على أنه لن يلتفت الي أي شكاوي ترد ممن يتم نقلهم من المدرسين لسد العجز مالم يثبت إن نقلهم كان تعسفيا لان الجميع يعمل تحت مظلة الأزهر الشريف وليس بالضرورة أن يبقي في مكان بعينه اذا اقتضت الضرورة ذلك فمصلحة الطلاب مقدمة مع مراعاة مصلحة المدرسين ، وقرر منع خروج أي مدرس من معهده دون مأمورية رسمية ومن دون الحصول على إجازة أو مأمورية معتمدة من المنطقة التابع لها خاصة اذا كان الأمر يتعلق بالذهاب الي مشيخة الأزهر او قطاع المعاهد لإنهاء مصلحة خاصة مثل الاجازات أو التقديم لعمل ما .

وقرر فضيلته إحالة من يحضر مخالفا للشئون القانونية ، مؤكدا أن هذا القرار تم اتخاذه لملاحظته حضور أعداد كبيرة من المدرسين الي مبني المشيخة معترضين على نقلهم من معاهدهم لسد العجز، مطالبا الجميع بالالتزام بالقرارات لأن النقل للمصلحة ونهائي فلنتعاون من أجل المصلحة العامة لأبنائنا الطلاب.

وأشار وكيل الازهر الى أنه تم تخصيص خط ساخن برقم 19493 بالأزهر لتلقى شكاوى العاملين على كافة المستويات وكذلك الطلاب وأولياء الأمور ، وأنه يتم التعامل بكل جدية وحسم مع الشكاوى الواردة طالما ثبتت صحتها ويتم اتخاذ القرار الفوري المناسب ، مناشدا جميع العاملين التعامل مع الخط الساخن لانه أنسب وأسهل وأقرب وسيلة للتعامل مع شكاواهم بكل سرية .

أ ش أ