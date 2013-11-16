مهرجان رياضى لفرق فنادق شرم الشيخ ابتهاجا بانتعاش السياحة

نظمت لجنة الموارد البشرية لغرفة السياحة، مهرجانا رياضيا للفرق الرياضية لفنادق شرم الشيخ، بالأزياء الرياضية، رافعين أعلام مصر وأعلام الفنادق، فى طابور عرض لميدان سوهو سكوير، على أنغام أغنية "تسلم الأيادى" والأغانى الوطنية.

وشمل المهرجان حفلا كبيرا بحضور الـ24 فرقة المشاركة بدورى كرة القدم فى ملاعب "السلام"، بدأت بالسلام الوطنى والمزمار البلدى.

وقالت الدكتورة هبة زهران، الخبيرة السياحية ورئيسة لجنة الموارد البشرية بغرفة السياحة، إن المهرجان الرياضى للفنادق نظم بمشاركة معظم الفنادق، ومساهمة من المستثمرين ورجال الأعمال بشرم الشيخ، احتفالا ببدء انتعاش السياحة، مشيرة إلى أن المهرجان فى حب مصر، ويقدم رسالة لكل سياح العالم بأن مصر وشرم الشيخ آمنة تماما.

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