وزارة الشباب تقيم مهرجان الفنون صديقة البيئة للطلائع بحديقة الأزهر

تقيم وزارة الشباب، اليوم السبت، مهرجان "الفنون صديقة البيئة" بحديقة الأزهر، وذلك فى إطار الاحتفال بأعياد الطفولة.

فيما تتضمن فعاليات المهرجان تنفيذ عدد من ورش العمل الخاصة بإعادة تدوير المخلفات المنزلية، والرسم الكاريكاتورى وتصميم عرائس "ماريونيت"، وكذا ورشة عمل للتوعية البيئية للطلائع من سن 8 إلى 18 عاماً، بالإضافة إلى فقرة موسيقية بالآلات الشعبية، والشرقية وعرض مسرحية للأطفال تدور حول حماية البيئة، وتختتم الفعاليات بإقامة معرض على الأشجار يضم منتج الطلائع المشاركين بالمهرجان وتقديم هدايا رمزية لهم .

فيما يشارك فى المهرجان 500 طليع وطليعة من محافظات القاهرة، والجيزة، والمنوفية، والقليوبية، والفيوم، وبنى سويف، والشرقية، والغربية، والإسماعيلية، والسويس، كما يتم الاستعانة بمدربين من مؤسسة الوان لمتابعة الفعاليات.