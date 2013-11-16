أبو عيطة يشكر وزير العمل الأردنى لاستجابته لمطلب المصريين بالأردن

أعرب كمال أبوعيطة وزير القوى العاملة والهجرة، عن شكره وتقديره للدكتور نضال القطامين وزير العمل الأردنى، لاستجابته لمطلب العديد من المصريين المقيمين بالأردن، بمد فترة تصويب الأوضاع إلى الخامس والعشرين من الشهر الجارى.

وأضاف أبو عيطة فى تصريحات صحفية له، اليوم السبت، أن الوحدة العربية والعمل العربى المشترك تتجلى فى صور عديدة ببعد 30 يونيه، وعلى رأسها ما يتعلق بالعمالة المصرية، خاصة فى المملكة العربية السعودية، والأردن، موجها الشكر أيضا لشقيقة المهندس عادل فقية وزير العمل السعودى لما تبذله وزارة العمل السعودية من جهود بناءة، فى سبيل رعاية المصريين بالسعودية، وتجاوب المسؤلين بالوزارة مع مكتبى التمثيل العمالى المصرى بالرياض وجدة فى حل المشاكل التى تتعرض لها العمالة المصرية بالمملكة.

وناشد أبو عيطة جميع المصريين بالمملكة الأردنية الهاشمية، خاصة هؤلاء المخالفين لنظم العمل والإقامة بسرعة التوجه إلى مكاتب العمل، التابعة لوزارة العمل الأردنية، من أجل توفيق أوضاعهم والاستفادة من هذه الفرصة التى تتاح للمرة الرابعة على التوالى، وحتى لا يقعوا تحت طائلة القانون.

وأضاف الوزير، أن هناك تعليمات مشددة لمكتب التمثيل العمالى المصرى بعمان، بتقديم كافة التسهيلات اللازمة لأى عامل مصرى يلجأ إلى السفارة من أجل توفيق أوضاعه، خاصة المستضعفين منهم مقدرا حرص الحكومة الأردنية، على إتاحة الفرص لأكثر من مرة، دون اللجوء لتطبيق القانون تقديرا لمصر وأبنائها.

وفى ذات السياق، أكد الوزير أيضا أنه لن يكون هناك حواجز بين المصريين فى الخارج والوزارة، وأن آلية التواصل الإلكترونى التى أقرتها الوزارة بقطاع الهجرة خلال الأسبوع الماضى، هى أهم تلك الآليات، وأنه سيبحث هموم المصريين بالخارج ومشكلاتهم وطموحاتهم مرة على الأقل شهريا، من خلال الفيديو كونفرانس، وبمواعيد وجدول أعمال محدد سلفا لكل جالياتنا فى كل بقاع العالم، مضيفا آن الأوان للاهتمام بهذه الشريحة الهامة من أبناء مصر، والذين يمثلون ما يقرب من 10 ملايين مواطن، هم جزء أصيل من هذا الوطن ولديهم الرغبة والقدرة للمساهمة الفعالة فى تنمية هذا الوطن، وأنه قد قرر تشكيل لجنة من كافة الوزارات المعنية لحضور هذه اللقاءات الشهرية لعرض أيضا فرص الاستثمار التى يمكن للمصريين بالخارج المساهمة فيها، والرد على كافة الأمور اللوجستية المرتبطة بها.