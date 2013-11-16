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إصابة 9 فى مشاجرة بين عائلتين بقنا

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إصابة 9 فى مشاجرة بين عائلتين بقنا إصابة 9 فى مشاجرة بين عائلتين بقنا


> أصيب 9 أشخاص أثر نشوب مشاجرة بين عائلتين بسبب خلافات الجيرة بقرية الزرايب بأبوتشت، كان اللواء “محمد كمال” مدير أمن قنا، قد تلقى إخطارا بنشوب مشاجرة بين عائلتين بأبوتشت.
> كشفت التحريات نشوب مشاجرة بين عائلتى ” الشعاينة”، و”الجبيلات” بسبب خلافات الجيرة وأستخدمت فيها الأسلحة النارية والشوم والعصى، وأسفر عن المشاجرة إصابة كلاً من “محمد . ح . م” 24 سنة عامل مصاب بطلق نارى، و”عصمت .ع” 27 سنة عامل، و”رزق.م . ح ” 51 سنة، و”حسين .م ” 55 سنة مزارع ، و”بندر.ى . م” 26 سنة ، “وائل .م . أ ” 30 سنة ، و “جبالى .م . ر” 28 سنة، و”عاصم .أ “31 سنة، و”أشرف . م. م” 43 سنة وجميعهم مصابين بجروح وكدمات.

وتم نقلهم لمستشفى أبوتشت لتلقى العلاج، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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