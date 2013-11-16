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“الرى” تخصص قطعة أرض من أملاكها لإنشاء مستشفى عام بإسنا بالأقصر

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“الرى” تخصص قطعة أرض من أملاكها لإنشاء مستشفى عام بإسنا بالأقصر “الرى” تخصص قطعة أرض من أملاكها لإنشاء مستشفى عام بإسنا بالأقصر

وافقت وزارة الرى على تخصيص قطعة أرض على مساحة 5 أفدنة لإنشاء مستشفى عام بمدينة إسنا جنوب الأقصر.

حيث تم تحديد الموقع المقرر انشاء المستشفى عليه من أراضى الرى بمنطقة الحديقة الدولية .

يأتى ذلك بناء على طلب مقدم من وزيرة الصحة لوزير الرى والجهود المبذولة من اللواء طارق سعدالدين محافظ الاقصر فى التوفيق بين الوزارتين .

يذكر انه جارى التصديق على هذا القرار لبدء التخطيط الفعلى لهذه الارض وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة من وزارة الصحة وبناء المستشفى الجديد بدلا من المبنى الحالى لمستشفى اسنا العام الذى ينقصه الكثير من الخدمات والاقسام وذو حالة متردية ويعانى أهالى مدينة اسنا منه كثيرا كما انه هناك معوقات كثيرة لاستكمال مبنى جديد ملحق بالمبنى القديم الحالى.

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