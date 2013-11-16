إندونيسا تكرم عالم مصرى بالجامعة الألمانية لتطويره تطبيقات المحاسبة

شهدت العاصمة الإندونيسية "جاكارتا" فعالية تكريم حكومة دولة إندونيسيا للعالم المصرى، "حسن عودة"، الدكتور بالجامعة الألمانية بالقاهرة والخبير الدولى فى إصلاح نظم المحاسبة والموازنات الحكومية فى مؤتمر "A4-America-Asia-Africa-Australia" والذى عقد فى جامعة " Terbuka " بجاكارتا.

وجاء التكريم تقديراً لإسهامات العالم المصرى فى اقتراح "إطار للتطبيق الناجح للحكومة الموجهة بحسب النتائج Results oriented Government" "، حيث قام بإصلاح وتطوير نظام المحاسبة الحكومية على مستوى العالم من خلال تطويره لثلاثة نماذج تجعل الدولة كشركة أو مؤسسة اقتصادية معلومة الأصول والالتزامات والإيرادات والمصروفات، وتحديد المركز المالى للدولة- أى تحديد ميزانية الدولة- وهو ما يمكن استغلاله فعليا على المستوى المحلى والقومى فى مصر، هذا بالإضافة إلى إمكانية قياس الأداء المالى للدولة ومعرفة قدرة الحكومة على إضافة قيمة للأنفاق الحكومى للأجيال الحالية والقادمة أم لا، وكذلك تحديد ثروات وموارد الدولة وتحقيق الاستغلال الأمثل لها مع الحفاظ على حقوق الأجيال المستقبلية فى استغلال تلك الثروات كمدخل رئيسى من مداخل تحقيق الاستدامة التنموية.

واشتمل إطار النظام المحاسبى المقترح على تطوير مبادئ محاسبة الاستحقاق الخاصة بالقطاع الخاص لتكون قابلة للتطبيق فى القطاع الحكومى، وكذلك تطوير المنهج العملى فى المحاسبة لمعالجة الأصول التراثية محاسبياً على مستوى الدولة.

تجدر الإشارة إلى أن "عودة" حصل على درجة ماجستير العلوم فى المحاسبة واقتصاديات والمشروعات من جامعة إيراسموس- روتردام، بهولندا، ودكتوراة الفلسفة فى المحاسبة (إصلاح نظام المحاسبة الحكومية) جامعة تلبورج- هولندا، هو عضو لجنة معايير المحاسبة الحكومية بالمعهد الملكى الهولندى للمحاسبين القانونيين وعضو الاتحاد الدولى للإدارة المالية الحكومية- واشنطن، وسبق تكريمه من جامعة "University of Pempangunan Nasional"، نظراً لمشاركته فى وضع الحلول الفنية لتطبيق موازنة الأداء بالحكومة الاندونيسية، إضافة إلى اختياره كعضو من أعضاء اللجنة العلمية بجامعة بيرمنجهام بإنجلترا وهى تعد اللجنة الخاصة بتحديد الأوراق العلمية المنتقاة لعرضها فى مؤتمر "cigar" للمقارنة الدولية لأبحاث المحاسبة الحكومية.