اجتماع نقابات القاهرة الكبرى للبدء فى تأسيس اتحاد إقليمى

اجتمعت أمس الجمعة، 11 نقابة من النقابات المستقلة أعضاء اتحاد عمال مصر الديمقراطى، وذلك للإعداد لتأسيس الاتحاد الإقليمى لنقابات القاهرة الكبرى وانعقاد المؤتمر الإقليمى الأول بعد تأسيس الاتحاد، والذى من المقرر أن ينعقد بعد 6 أشهر تطبيقا لأحكام لائحة النظام الأساسى للاتحاد الديمقراطى.

حضر الاجتماع كل من سهير حمدى أمين صندوق الاتحاد، وهانى عفيفى الأمين العام المساعد للاتحاد، ومجدى على مسئول لجنة التدريب بالاتحاد، ومحمد أحمد سالم عضو الهيئة الاستشارية للاتحاد، إلى جانب رؤساء نقابات هيئة النقل العام بالقاهرة، المقاولون العرب أساسات، المقاولون العرب مدينة نصر، مترو أنفاق القاهرة، ممثلو نقابة العاملين بجامعة حلوان، المعاهد القومية، وزارة الأوقاف، المؤسسة الثقافية العمالية، نقابة المبدعين الشعبيين.

وتقرر تشكيل لجنة تنسيقية تتولى جميع أعمال الترتيب لانعقاد المؤتمر الإقليمى لنقابات القاهرة الكبرى، واستكمال مستندات إشهاره كاتحاد إقليمى ليكون الاتحاد الإقليمى الرابع فى اتحاد عمال مصر الديمقراطى بعد اتحاد الصعيد والسادات والدلتا.