المغرب يستثمر عشر مرات أكثر مما يجنيه فى الصحراء بهدف تطبيق الحكم الذاتى

أكد نزار بركة رئيس المجلس الاقتصادى والاجتماعى والبيئى فى المغرب أن "المغرب يستثمر عشر مرات أكثر مما يجنيه فى الصحراء لتطبيق مشروع الحكم الذاتى فى المنطقة"، وذلك جوابا على اتهامات للمغرب باستنزاف ثروات الصحراء الغربية.

ويقدم المجلس الاقتصادى والاجتماعى الاستشارات إلى الحكومة ومجلسى النواب والمستشارين فى ميادين الاقتصاد والمجتمع والثقافة والتنمية، وكلفه الملك محمد السادس فى نوفمبر 2012 بـ"بلورة أرضية لمشروع تنمية جهوية مندمجة لفائدة الأقاليم الجنوبية" (الصحراء الغربية).

وأوضح بركة فى لقاء مع فرانس برس على خلفية عرض "النموذج التنموى" لفائدة سكان الصحراء، إن "المغرب يستثمر فى هذه المنطقة عشر مرات أكثر من عائداتها اقتصاديا"، موضحا أن "معظم أرباح المكتب الشريف للفوسفات يتم توجيهها لفائدة دعم سكان الصحراء".