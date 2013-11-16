نصيحة لكل حامل.. لا تخجلى من طلب المساعدة النفسية

التغيرات الفسيولوجية التى تطرأ على الحامل من استدارة البطن، بالإضافة إلى ضعف الحركة، وزيادة إفرازات بعض هرمونات الجسم، أسباب تؤدى لتعرضهن للاضطرابات الحسية.

قال الدكتور عبد الرؤوف رياض مستشار النساء والتوليد، ونقص الخصوبة بجامعة الأردن، إن المرأة الحامل تكون أكثر عرضة للاكتئابDepression، فبسبب اضطرابات الهرمونات داخل جسمها الشعور بالحزن وعدم الارتياح، ويمكن علاج تلك الحالة بسهولة، ناصحا المرأة الحامل إذا شعرت بأى مشاعر حزينة، بأن تطلب الدعم من المحيطين بها وخاصة الزوج.

وأشار إلى أن العصبية من المشكلات التى تتعرض لها المرأة الحامل، وغالبا ما تكون بسبب الأعراض التى تعانى منها كالغثيان والقىء المستمر، لذلك فهى تحتاج إلى معاملة خاصة، مضيفا أن المرأة فى تلك الحالة تكون أكثر حساسية عند التعرض إلى التعنيف سواء الجسدى أو النفسى.

ونصح رياض بضرورة اهتمام المرأة الحامل بتغذيتها، بالإضافة إلى ضرورة التدريب على تمارين الولادة سواء بالتمرين على كيفية التنفس السليم، والتعامل مع حالة المخاض، مضيفا أنه يمكن للحامل أن تتناول قطعة من الشيكولاتة، حيث إنها ترفع من روح الحامل وتجعلها تشعر بالسعادة.