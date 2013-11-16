تقرير – الهلال يفاوض سعود كريري

تحدث سامي الجابر المدير الفني للهلال السعودي مع سعود كريري نجم اتحاد جدة حول إمكانية ضمه.

وينتهي تعاقد كريري مع الاتحاد بنهاية الموسم الجاري، ويحق له التوقيع مجانا لأي فريق في يناير المقبل.

وذكرت صحيفة "الاقتصادية" السعودية أن الجابر تحدث مع قائد منتخب الأخضر حول إمكانية انضمامه للهلال خلال الفترة المقبلة.

ولكن كريري بحسب التقرير طلب الحصول على سبعة ملايين ريال في الموسم الواحد، في حين يعرض الهلال خمسة ملايين فقط.

إضافة إلى الهلال، كشفت إدارة الأهلي عن نيتها الفوز بخدمات كريري وأعلن ذلك الأمير فهد بن خالد رئيس النادي بأن ناديه سيدخل في مفاوضات مع اللاعب، إذا رغب المدرب البرتغالي فيتور بيريرا في ضمّه.