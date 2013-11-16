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مارادونا: استمتعت بعموري أمام هونج كونج

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مارادونا: استمتعت بعموري أمام هونج كونج مارادونا: استمتعت بعموري أمام هونج كونج

أشاد الأسطورة الأرجنتينية دييجو أرماندو مارادونا بعمر عبد الرحمن "عموري" نجم منتخب الإمارات بعد الفوز على هونج كونج 4-0.

وضمنت الإمارات تأهلها لكأس الأمم الآسيوية 2015 المقرر إقامتها في أستراليا بعد الفوز على ضيفتها هونج كونج 4-0 يوم الجمعة.

وحضر مارادونا المباراة من مدرجات الملعب.

وقال في تصريحات تليفزيونية: "منتخب الإمارات قدم مستوى جيد، وكان يبحث عن الفرص ويخلقها، واستثمر الفرص وسجل منها".

وتابع " أنا سعيد بهذا الأداء وأهنئ المدير الفني على هذا المستوى، وأشكر رئيس الاتحاد الإماراتي لكرة القدم، يوسف السركال، على الدعوة التي وجهها".

وأتم مشيدا بعموري "استمتعت بأداء اللاعب رقم 21".

يذكر أن عموري سجل الهدف الثالث، قبل أن يتجه ناحية المدرجات ويشير لمارادونا.

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