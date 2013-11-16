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عبدالله بن زايد يبحث مع رئيسة مفوضية الاتحاد الأفريقي ووزير خارجية الجزائر العلاقات

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عبدالله بن زايد يبحث مع رئيسة مفوضية الاتحاد الأفريقي ووزير خارجية الجزائر العلاقات عبدالله بن زايد يبحث مع رئيسة مفوضية الاتحاد الأفريقي ووزير خارجية الجزائر العلاقات

استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية الدكتورة سوزانا دلاميني زوما رئيسة مفوضية الاتحاد الأفريقي وذلك على هامش منتدى صير بني ياس الرابع الذي بدأت أعماله أمس في أبوظبي. جرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون بين دولة الإمارات والاتحاد الأفريقي إضافة إلى استعراض عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

ورحب سموه خلال اللقاء بالدكتورة سوزانا زوما.. مؤكداً اهتمام الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بتدعيم علاقات التعاون والصداقة مع الدول الأفريقية استناداً للعلاقات التاريخية والمصالح المشتركة.

واستقبل سموه بعد ذلك رمطان لعمامرة وزير الخارجية الجزائري، حيث تم استعراض العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات والجزائر وسبل تطويرها في المجالات كافة إضافة إلى أبرز الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المنتدى. كما تم بحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

 

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