منصور وطحنون بن زايد يقدمان واجب العزاء بوفاة عيد الغفلي

قدم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، مساء أمس، واجب العزاء إلى علي سعيد الغفلي في وفاة شقيقه عيد سعيد الغفلي.

كما قدم سموه العزاء إلى ابني الفقيد، الفريق سعيد عيد الغفلي وحسين عيد الغفلي، وذلك في منزل الفريق سعيد عيد الغفلي في منطقة بوابة أبوظبي.

وأعرب سموه عن خالص تعازيه ومواساته الصادقة لأسرة الفقيد، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.

وحضر مجلس العزاء معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع .

كما قدم سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان نائب مستشار الأمن الوطني مساء أمس واجب العزاء إلى علي سعيد الغفلي في وفاة شقيقه عيد سعيد الغفلي.

كما قدم سموه العزاء إلى أبناء الفقيد الفريق سعيد عيد الغفلي مدير مكتب سمو مستشار الأمن الوطني وحسين عيد الغفلي وذلك في منزل الفريق سعيد عيد الغفلي في منطقة بوابة أبوظبي.

وأعـرب سمـوه عـن خالـص تعازيـه ومواساتـه الصادقـة لأسرة الفقيد سائلًا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.