أخبار عاجلة

تطوير ميداني الحي السابع وانبي بالتعاون مع الجمعيات الأهلية -
موقع عبري: ترامب يدعم رؤية السيسي -
العرابي: «مد سن الدبلوماسيين لـ65 عاما» أمام البرلمان خلال أيام -
وزير الصحة: الحكومة وافقت على مشروع قانون التأمين الصحي -
فيديو| مميش عن ارتفاع أسعار الأسماك: «الفسيخ» هو السبب -
«العمل الدولية»: مشاريع قوانين العمل بمصر تتسق مع المعايير الدولية -
خبير مائي: حجر أساس سد النهضة تم وضعه بعد 55 يوما من ثورة يناير -
شوقي يبحث إنشاء 15 مدرسة تعليم مجتمعي بأسيوط -
اللجنة النقابية بـ«الوطنية للسكة الحديد» تطالب بإقالة رئيس الشركة -
صرف 5 آلاف جنيه لأسرة شهيد «انفجار طنطا» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الإمارات العربية

منصور وطحنون بن زايد يقدمان واجب العزاء بوفاة عيد الغفلي

Google+ Print
منصور وطحنون بن زايد يقدمان واجب العزاء بوفاة عيد الغفلي منصور وطحنون بن زايد يقدمان واجب العزاء بوفاة عيد الغفلي

قدم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، مساء أمس، واجب العزاء إلى علي سعيد الغفلي في وفاة شقيقه عيد سعيد الغفلي.

كما قدم سموه العزاء إلى ابني الفقيد، الفريق سعيد عيد الغفلي وحسين عيد الغفلي، وذلك في منزل الفريق سعيد عيد الغفلي في منطقة بوابة أبوظبي.

وأعرب سموه عن خالص تعازيه ومواساته الصادقة لأسرة الفقيد، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.

وحضر مجلس العزاء معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع .

كما قدم سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان نائب مستشار الأمن الوطني مساء أمس واجب العزاء إلى علي سعيد الغفلي في وفاة شقيقه عيد سعيد الغفلي.

كما قدم سموه العزاء إلى أبناء الفقيد الفريق سعيد عيد الغفلي مدير مكتب سمو مستشار الأمن الوطني وحسين عيد الغفلي وذلك في منزل الفريق سعيد عيد الغفلي في منطقة بوابة أبوظبي.

وأعـرب سمـوه عـن خالـص تعازيـه ومواساتـه الصادقـة لأسرة الفقيد سائلًا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية