الإمارات نائباً للمجموعة العربية في المجلس التنفيذي لـ»اليونسكو«

اختارت منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلم (اليونسكو)، دولة الإمارات العربية المتحدة نائباً لرئيس المجموعة العربية داخل المجلس التنفيذي للمنظمة الدولية، ويمثلها عبد الله مصبح مندوب الدولة لدى اليونسكو، وذلك في خطوة غير مسبوقة، أكدت فيها اليوسنكو على جدارة الإمارات، ومكانتها الرفيعة ودورها الرائد في المواقع المؤثرة في العالم.

وقال معالي حميد محمد القطامي وزير التربية والتعليم، إن اختيار الإمارات لهذه المسؤولية النافذة المهمة، يعكس الحضور القوي للدولة على الساحة العالمية، ويؤكد أهمية دورها ، الذي تسهم من خلاله في تعزيز التقدم البشري والحضارة الإنسانية، وصون الموروث العالمي، فضلاً عما تبسطه من خير وسلام لشعوب الأرض على اختلاف ألوانها وأجناسها وأعراقها.

وأكد أن المكانة العالمية التي تبوأتها الإمارات، زادت من استحقاقاتها ، في مراكز صنع القرار المتقدمة والمؤثرة دولياً، ولا سيما مع تعدد تجاربها ومسارات نهضتها، وازدهارها الذي تحقق في وقت قياسي، برعاية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإخوانهما أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات.

وأشار معاليه إلى أن الإسهامات الواضحة والبارزة للإمارات عالمياً، جعلتها محل تقدير المنظمات الدولية، ومن بينها (اليونسكو)، التي ترصد رسائل السلام التي تبسطها الدولة للعالم وشعوبه، فضلاً عن دور الإمارات الرائد في صون الموروث الثقافي والحضاري البشري، وإسهاماتها في نشر العلم والتعليم في مختلف دول العالم.

دولة فاعلة

تعد دولة الإمارات من الدول النشطة والفاعلة داخل منظمة اليونسكو، كما أنها جدّدت عضويّتها في لجنة التحوّلات الاجتماعيّة (MOST)، فضلاً عن عضويتها المميزة منذ أربع سنوات في لجنة التراث العالمي.