مدرسة العذبة تبحر بالعلم في خور دبي

اختتمت مدرسة العذبة للتعليم الأساسي للحلقتين الأولى والثانية بمنطقة الخوانيج بدبي احتفالاتها بيوم العلم بمشاركة 270 طالبة ومعلمة عكسن روح الولاء وعمق الانتماء للوطن والقيادة الحكيمة.

ورعت فعاليات مدرسة العذبة قرية البوم السياحية بتنسيق الاستاذة علياء العليلي حيث شاركت جميع الطالبات في الفعالية بتشكيل العلم على سطح سفينة البوم العائم في خور دبي ورفع العلم على سارية البوم ثم عزف وترديد السلام الوطني تبعه إطلاق بالونات في الهواء بالوان العلم في خور دبي مرددة الطالبات الأغاني الوطنية باشراف مجلس الأمهات ومدرسة التربية الموسيقية نهلة سعد الله ، وشكرت أسرة المدرسة سعيد حارب مالك قرية البوم على دعمه اللامحدود للفعالية وتوجيهه بتقديم كافة التسهيلات.

مناسبة وطنية

وأشادت مديرة المدرسة الاستاذة عائشة محمد نصر الله بالمبادرة الوطنية الرائدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ،رعاه الله، في اعتماد يوم العلم، مؤكدة في كلمتها خلال الاحتفال أن اعتماد " يوم العلم " مناسبة وطنية سنوية اعتبارا من هذا العام تعبر عن روح الولاء والاعتزاز للقيادة الحكيمة وما حققته من إنجازات يلمسها أبناء الوطن جميعا في المجالات كافة.

وقالت إن الدولة تواصل الآن بخطى واثقة في تحقيق المزيد من الإنجازات الحضارية والوطنية في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة " حفظه الله" وإخوانه أصحاب السمو حكام الامارات التي تستهدف إعلاء شأن الدولة ومنحها موقعها الذي تستحقه بين الأمم والشعوب على المستويين الإقليمي والدولي.