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حاكم رأس الخيمة يحضر أفراح المسافري والخاطري والسويدي

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حاكم رأس الخيمة يحضر أفراح المسافري والخاطري والسويدي حاكم رأس الخيمة يحضر أفراح المسافري والخاطري والسويدي

حضر صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، عصر أمس، حفل الزفاف الذي أقامه كاسب بن خليفة المسافري في منزله بمنطقة المقورة برأس الخيمـة بمناسبة زفاف نجله عبدالله الى كريمة سعيد راشد عبدالله الخاطري، ونجله مصبح الى كريمة الشاعر جمعة بن مانع الغويص السويدي.

كما حضر الحفل المهندس الشيخ سالم بن سلطان بن صقر القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني، والشيخ احمد بن سعود بن صقر القاسمي، وعدد من المسؤولين وأعيان ووجهاء البلاد وأبناء القبائل ولفيف من أهل وأصدقاء العرسان.

وقدمت الفرقة الحربية خلال الحفل أهازيجها وفنونها وشلاتها التراثية الإماراتية ابتهاجا بهذه المناسبة السعيدة.

كما شاهد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، والشيوخ والمدعوون سباق الهجن لسن الفطامين الذي أقيم بهذه المناسبة لمسافة 1 كليومتر و200 متر في ميدان السوان برأس الخيمة.

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