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محمد بن زايد يزور سهيل علي اليبهوني

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محمد بن زايد يزور سهيل علي اليبهوني محمد بن زايد يزور سهيل علي اليبهوني

قام الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بزيارة سهيل علي اليبهوني بمنزله في منطقة المويجعي بمدينة العين وذلك ضمن مبادرات سموه للالتقاء بالمواطنين. ورحب اليبهوني بزيارة سمو ولي عهد أبوظبي لمنزله، معرباً عن سعادته وأفراد أسرته وأبناء المنطقة بزيارة سموه الكريمة وتشريفه لهم. وتبادل سموه مع عائلة اليبهوني الأحاديث الودية التي تعكس حرص القيادة الحكيمة على التواصل مع المواطنين وتلمس احتياجاتهم في علاقة حميمة تؤكد عمق الروابط التي تجمع القيادة بالشعب.

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