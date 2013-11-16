انتهت - البرتغال 1-0 السويد .. رونالدو يسجل بالرأس

انطلق الشوط الثاني من مواجهة الذهاب لملحق أوروبا المؤهل لكأس العالم 2014 بالبرازيل وعلى رأسها مواجهة البرتغال والسويد.

وتعد مواجهة البرتغال أمام السويد هي اللقاء الأهم حيث يصطدم كريستيانو رونالدو بزلاتان إبراهيموفتيش ليطيح أحدهما بالآخر من المونديال.

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فرنسا 0-2 أوكرانيا (محلق المونديال)

اليونان 2-1 رومانيا (ملحق المونديال)

ألمانيا 1-1 إيطاليا (لقاء ودي)

إنجلترا 0-1 تشيلي (لقاء ودي)