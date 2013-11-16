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انتهت - البرتغال 1-0 السويد .. رونالدو يسجل بالرأس

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انتهت - البرتغال 1-0 السويد .. رونالدو يسجل بالرأس انتهت - البرتغال 1-0 السويد .. رونالدو يسجل بالرأس

انطلق الشوط الثاني من مواجهة الذهاب لملحق أوروبا المؤهل لكأس العالم 2014 بالبرازيل وعلى رأسها مواجهة البرتغال والسويد.

وتعد مواجهة البرتغال أمام السويد هي اللقاء الأهم حيث يصطدم كريستيانو رونالدو بزلاتان إبراهيموفتيش ليطيح أحدهما بالآخر من المونديال.

ويقدم FilGoal.com تغطية حية للقاء دقيقة بدقيقة على صفحات الموقع وحساباته عبر مواقع التواصل الاجتماعي Facebook و Twitter.

تعرف على التشكيل والنتيجة لحظة بلحظة من هنا

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فرنسا 0-2 أوكرانيا (محلق المونديال)

اليونان 2-1 رومانيا (ملحق المونديال)

ألمانيا 1-1 إيطاليا (لقاء ودي)

إنجلترا 0-1 تشيلي (لقاء ودي)

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