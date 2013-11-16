بالفيديو - رونالدو ' الطائر ' يقتنص إبرا

سجل كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد هدفا قرب به منتخب البرتغال من التأهل لمونديال 2014 على حساب ضيفتها السويد.

واستضافت البرتغال رفاق زلاتان إبراهيموفيتش نجم باريس سان جيرمان في مباراة ذهاب الملحق الأوروبي المؤهل للمونديال.

وسجل رونالدو هدفا متأخرا في الدقيقة 82، منح به البرتغال أفضلية قبل مباراة الإياب يوم الثلاثاء المقبل.

الفوز هو الأول لبرازيل أوروبا على السويد داخل أراضيها بعد سبع مواجهات من قبل بين المنتخبين في البرتغال من أصل 15 مواجهة سابقة جمعت بينهما.

تبادل المنتخبان السيطرة على مدار المباراة، وإن كان منتخب البرتغال الأخطر في أغلب الأوقات.

وجاء هدف رونالدو من رأسية رائعة قابل بها عرضية من ميجيل فيلوسو من الجانب الأيسر.

وكاد رونالدو أن يضيف الهدف الثاني بعدها مباشرة بنفس الطريقة بعد عرضية من هوجو ألميدا، ولكن رأسيته ارتطمت بالعارضة.

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