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بالفيديو - الديوك قد لا تصيح في مونديال البرازيل

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بالفيديو - الديوك قد لا تصيح في مونديال البرازيل بالفيديو - الديوك قد لا تصيح في مونديال البرازيل

وضعت أوكرانيا قدما في كأس العالم 2014 بعد أن تغلبت على ضيفتها فرنسا بهدفين في ذهاب الملحق الأوروبي لتصفيات مونديال 2014.

وباتت فرنسا في مأزق كبير إذ تحتاج للفوز بثلاثة أهداف في مباراة الإياب على ملعبها يوم الثلاثاء المقبل للتأهل إلى كأس العالم.

وانتظر أصحاب الأرض حتى الدقيقة 61 حتى افتتح زوزوليا التهديف بالمباراة بعد أن استغل هفوة دفاعية في صفوف الفرنسيين ليسدد كرة سهلة فشل لوريس في التعامل معها لتسكن شباكه.

وعاد زوزليا ليحصل على ضربة جزاء في الدقيقة 81 بعد خطأ من كوسيلني حولها يارمولينكو بنجاح داخل شباك الديوك محرزا الهدف الثاني.

وتعرض كوسيلني للطرد في الدقيقة 91 من المباراة قبل أن يلحق به كوشير مدافع أوكرانيا بعده بدقيقة فقط.

بتلك النتيجة ضاعفت أوكرانيا من حظوظها في التأهل للمونديال إذ تحتاج على الأقل للتعادل أو الخسارة بفارق هدف أو بفارق هدفين بشرط أن تكون أكثر من 2-0 للصعود لكأس العالم.

شاهد أهداف المباراة

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فيديو اليوم السابع

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