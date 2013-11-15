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مرور القاهرة: انتظام الحركة بميدان رابعة فى ظل تواجد رجال الأمن

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مرور القاهرة: انتظام الحركة بميدان رابعة فى ظل تواجد رجال الأمن مرور القاهرة: انتظام الحركة بميدان رابعة فى ظل تواجد رجال الأمن

أكد مصدر مسئول بالإدارة العامة لمرور القاهرة أن جميع الميادين بالقاهرة تشهد حالة من السيولة المرورية فى ظل تواجد مكثف لرجال الإدارة العامة لمرور القاهرة، لتسيير حركة السير أمام السيارات، مؤكدا أن ميدان رابعة العدوية يشهد انتظاما فى الحالة المرورية بالميدان وتواجد بعض الخدمات المرورية به لتسيير حركة السيارات.

وأكد المصدر انتظام الحركة بمحور النصر وشارع الطيران وعباس العقاد ومكرم عبيد ومصطفى النحاس وإبراهيم ناجى وجميع الطرق المؤدية من مدينة نصر، التى كانت تشهد بعص الزحامات خلال الفترة الماضية بسبب إغلاق الميدان.

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