وزير الأوقاف للإعلاميين: قناة الأزهر ستكون منبر الوسطية

أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أنه ضد استخدام المساجد فى إثارة المذهبية، ولن يسمح بها لصالح شيعة أو غيرهم، مشيرا إلى أن قناة الأزهر سوف تكون منبرا معبرا عن الوسطية ضد النزعات المشددة.

وأضاف الوزير فى لقائه بالإعلاميين، خلال زيارته لأسوان، أن وزارة الأوقاف سوف تشرف دعويا على كل منابر مصر، وهذا حقها دستوريا وقانونيا، ولن تترك الساحة فضاء لعمل أى شخص.

وقال الوزير إن وزارة الأوقاف لا علاقة لها بمواقف الدكتور يوسف القرضاوى، لأن موقفه قانونى ويخص جهات أخرى فى الدعوة، وموقف الأزهر منه يحدده الأمام الأكبر، ولا علاقة للأوقاف بهذا الأمر لأنه لا يعمل بها.

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