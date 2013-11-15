أخبار عاجلة

تطوير ميداني الحي السابع وانبي بالتعاون مع الجمعيات الأهلية -
موقع عبري: ترامب يدعم رؤية السيسي -
العرابي: «مد سن الدبلوماسيين لـ65 عاما» أمام البرلمان خلال أيام -
وزير الصحة: الحكومة وافقت على مشروع قانون التأمين الصحي -
فيديو| مميش عن ارتفاع أسعار الأسماك: «الفسيخ» هو السبب -
«العمل الدولية»: مشاريع قوانين العمل بمصر تتسق مع المعايير الدولية -
خبير مائي: حجر أساس سد النهضة تم وضعه بعد 55 يوما من ثورة يناير -
شوقي يبحث إنشاء 15 مدرسة تعليم مجتمعي بأسيوط -
اللجنة النقابية بـ«الوطنية للسكة الحديد» تطالب بإقالة رئيس الشركة -
صرف 5 آلاف جنيه لأسرة شهيد «انفجار طنطا» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

وزير الأوقاف للإعلاميين: قناة الأزهر ستكون منبر الوسطية

Google+ Print
وزير الأوقاف للإعلاميين: قناة الأزهر ستكون منبر الوسطية وزير الأوقاف للإعلاميين: قناة الأزهر ستكون منبر الوسطية

أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أنه ضد استخدام المساجد فى إثارة المذهبية، ولن يسمح بها لصالح شيعة أو غيرهم، مشيرا إلى أن قناة الأزهر سوف تكون منبرا معبرا عن الوسطية ضد النزعات المشددة.

وأضاف الوزير فى لقائه بالإعلاميين، خلال زيارته لأسوان، أن وزارة الأوقاف سوف تشرف دعويا على كل منابر ، وهذا حقها دستوريا وقانونيا، ولن تترك الساحة فضاء لعمل أى شخص.

وقال الوزير إن وزارة الأوقاف لا علاقة لها بمواقف الدكتور يوسف القرضاوى، لأن موقفه قانونى ويخص جهات أخرى فى الدعوة، وموقف الأزهر منه يحدده الأمام الأكبر، ولا علاقة للأوقاف بهذا الأمر لأنه لا يعمل بها.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
«العمل الدولية»: مشاريع قوانين العمل بمصر تتسق مع المعايير الدولية

«العمل الدولية»: مشاريع قوانين العمل بمصر تتسق مع المعايير الدولية

الأمور المستعجلة عن إسقاط حُكم "مصرية تيران وصنافير": الاتفاقيات تخرج عن ولاية "القضاء الإداري"

الأمور المستعجلة عن إسقاط حُكم "مصرية تيران وصنافير": الاتفاقيات تخرج عن ولاية "القضاء الإداري"

الأخبار - وزارة الخارجية تطلق الفصل الخاص بمصر فى تقرير اللأجئين السوريين

الأخبار - وزارة الخارجية تطلق الفصل الخاص بمصر فى تقرير اللأجئين السوريين

«الدولية للصناعات الغذائية» ترفع استثماراتها في مصر لمليار جنيه

«الدولية للصناعات الغذائية» ترفع استثماراتها في مصر لمليار جنيه