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مستفيدو ابنى بيتك: إحنا قرفنا خلاص من وعود المسئولين

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مستفيدو ابنى بيتك: إحنا قرفنا خلاص من وعود المسئولين مستفيدو ابنى بيتك: إحنا قرفنا خلاص من وعود المسئولين

قال أحمد محيى أحد مستفيدى مشروع ابنى بيتك بالمنطقة الثانية 6 أكتوبر، محافظة الجيزة إنه لا يوجد أحد من المسئولين يستمع إلى شكواهم المتكررة التى يتقدمون بها، من سوء الأوضاع بالمنطقة، حيث إنه لا يوجد مستشفيات أو مراكز طبيبة وأقرب منطقة هى مدينة الفردوس أو ميدان الرماية ويبعد 20 كيلو مترا عن المنطقة، وأيضا نقاط أمنية لحمايتهم من العرب المقيمين هناك الذين يفرضون إتاوات على سكان المنطقة، ناهيك عن سوء إنهاء الخدمات الأساسية من رصف للطرق وعدم استواء الأسفلت، وأعمدة الإنارة لا يوجد بها لمبات للإنارة.

وأضاف محيى لـ"اليوم السابع"، أن مياه الشرب شبه منقطعة يوميا، والكهرباء يوميا تقطع بالساعات لسوء تغذية المنطقة، ولا يوجد سوى محول كهرباء واحد فقط لتغذية المنطقة، قائلاً: "إحنا قرفنا خلاص من وعود المسئولين ولا عيش ولا مستشفيات ولا مدارس، ولا إضاءة ومحدش بيسأل فينا"، لافتا إلى أنه لا يوجد أماكن مخصصة لجمع القمامة أو سلات وحاويات لرفعها.

وأوضح محيى، أن نسبة الإشغال لا تتعدى الـ5% بالمناطق السبع من إجمالى عدد 45 ألف قطعة كل قطعة منشأ أعلاها منزل مكون من ثلاث شقق، وأكثر منطقة بها عدد مستفيدين هى المنطقة الثانية 300 أسرة فقط، وذلك لعدم تنفيذ لوعودها وتوفير خدمات ومسكن مناسبة للانتقال إليها.
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مصر 365

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