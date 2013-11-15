الولايات المتحدة تعرض 10 ملايين دولار ثمن معلومات عن منفذي السفارة ببنغازي

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية تقديم مكافأة قدرها 10 ملايين دولار لمن يقدم معلومات تسمح بالقبض على منفذي الهجوم على قنصليتها في بنغازي العام الماضي والذي أودى بحياة اربعة اميركيين بينهم السفير.

> وقال متحدث باسم الخارجية الأميركية لوكالة فرانس برس “منذ شهر يناير هذا العام، يعرض برنامج -مكافآت من اجل العدالة- مكافأة تصل الى 10 ملايين دولار لمن يقدم معلومات تسمح باعتقال او توجيه الاتهام لاي كان من المتورطين في الهجمات المرتكبة في بنغازي في سبتمبر 2012″.