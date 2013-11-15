حفلة أنغام في مهرجان الموسيقى كاملة العدد

واحدة من أهم وأقوى حفلات مهرجان الموسيقى العربية، أحيتها النجمة أنغام، في دار الأوبرا المصرية، وسط حضور كثيف، امتلأ بهم المسرح الكبير حتى آخره.

قبل صعود أنغام إلى المسرح، تجمّع المئات من المعجبين أمام غرفتها في محاولة لالتقاط الصور الفوتوغرافية معها، إلا أنها ظلت في الداخل، إلى أن هدأت الأمور، ثمّ اعتلت المسرح لتبدع بمجموعة رائعة من أغانيها القديمة والحديثة، وسط تفاعل كبير من الحاضرين.

وقد سجّل حضور نجمات الأوبرا الحفلة، حيث استمعن لأنغام، ومنهنّ مي فاروق وريهام عبد الحكيم وزوجها.

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