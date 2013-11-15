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احتفال تأبيني لوديع الصافي في مصر

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احتفال تأبيني لوديع الصافي في مصر احتفال تأبيني لوديع الصافي في مصر

أكد المركز الإعلامي لدار الأوبرا المصرية في تصريحات خاصّة لـ"سيدتي نت" نية الإدارة إقامة احتفال تأبينيّ للمطرب اللبناني الكبير الراحل وديع الصافي. لكن المركز أعلن أنّه لغاية الساعة لم يتمّ تحديد المطربين والمطربات المشاركين في هذا الاحتفال، وينتظر القائمون على دار الأوبرا الانتهاء من فعاليات مهرجان الموسيقى العربية للبدء بالخطوات التنفيذيّة للاحتفال.

 

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