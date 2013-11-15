ننشر تشكيل غرفة مجلس الأعمال المصرى القطرى الجديد

ينشر "اليوم السابع" تشكيل غرفة مجلس الأعمال المصرى القطرى، والتى أعلنها قبل يومين الدكتور محرم هلال، رئيس مجلس الأعمال المصرى القطرى.

ويضم مجلس الإدارة محرم السباعى هلال، رئيس شركة فرست جاز والمجموعة القطرية للغاز، والدكتور محمد سعد الدين، رئيس شركة سعد الدين للغازات البترولية "أسبى جاس"، وطارق مجدى حشيش، رئيس إم أتش للاستشارات المالية والأوراق المالية، والدكتور أحمد الجيزاوى، رئيس شركة ألفا جروب للتنمية والاستثمار وإدارة المشروعات.

ويشارك فى مجلس الإدارة الغرفة، المهندس محمود العربى، رئيس شركة العربى للتجارة والصناعة، أحمد حمدى أبو هشيمه، رئيس شركة أى أى سى شركة حديد المصريين، وحامد محمد ماهر، رئيس مجموعة الماهر القابضة للاستثمارات المالية، واللواء أمين يحيى زكريا، رئيس شركة النصر للتصدير والاستيراد، والمهندس هانى فاروق شمس، رئيس مجموعة شمس للتكييفات، والمهندس منتصر عبادى محمد إبراهيم، رئيس شركة أورجانيك للتصميمات وإدارة المشروعات الهندسية، والمهندس مصطفى سيد، رئيس شركة وود ميكر للأثاث والديكور، والمهندس نهاد بهيج رجب، رئيس شركة سياك القابضة، وأشرف السيد محمد، رئيس شركة الهانوف للسياحة، ومحمد عبد الرحيم المرشدى، رئيس شركة المرشدى للغزل والنسيج" مرشدى تكس".

يذكر أن الدكتور محرم هلال، رئيس مجلس الأعمال الحالى قد أعلن قبل يومين تأسيس غرفة مجلس أعمال إلى جانب مجلس الأعمال المشكل من جانب الحكومة المصرية.