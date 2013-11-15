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القضاء على إثنين من الإرهابيين فى ولاية بومرداس

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القضاء على إثنين من الإرهابيين فى ولاية بومرداس القضاء على إثنين من الإرهابيين فى ولاية بومرداس

تمكنت وحدة من الجيش الوطنى الشعبى الجزائري بإقليم الناحية العسكرية الأولى اليوم ، من القضاء على إرهابيين اثنين من أعضاء الجماعة السلفية للدعوة والقتال سابقا فى كمين نصبته لهما ، واستعادة بندقيتين آليتين من طراز كلاشنيكوف ببلدية بنشود دائرة بغلية ولاية بومرداس .

وجاء فى بيان لوزارة الدفاع الجزائرية أن هذه العملية الناجحة تمت بعد بحث وتفتيش من طرف أفراد الجيش الوطنى الشعبى إثر ورود معلومات من مواطنين حول تحركات مشبوهة لمجموعة إرهابية .. وقد أصيب جنديان فى هذه العملية خلال اشتباكهما مع الإرهابيين .

يذكر فى هذا الصدد أنه تم تحييد ما لا يقل عن ثلاثين عضوا من هذه الجماعة منذ بداية العام فى المنطقة .

ا.ش.ا

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