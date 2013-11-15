مدير أمن الإسكندرية: والد الطفل الشهيد يتهم الإخوان بقتله

قال اللواء أمين عز الدين مدير أمن الإسكندرية، إنه عقب صلاة الجمعة خرجت بعض المسيرات من عناصر الإخوان المسلمين بمنطقة الدخيلة والمنتزه والرمل ثان، وقاموا بقطع الطرق وتعطيل حركة المرور ونشبت خلالها مشادات وتدخلت قوات الأمن وتم الفصل بينهم.

وأضاف مدير الأمن خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، على فضائية "الحياة"، مع الإعلامى "شريف عامر"، أنه خلال الاشتباكات بمنطقة الرمل أطلق عيار نارى من فرد خرطوش أحدث إصابة أحد المواطنين عمره 16 سنة بالصدر والرقبة ولقى مصرعه بالمستشفى.

وأوضح أن قوات الأمن تمكنت من ضبط 7 عناصر من الإخوان المسلمين، مشيرا إلى أن والد الطفل اتهم جماعة الإخوان بمقتل نجله واتخذت الإجراءات القانونية حيال الحادث.

وأشار إلى أن الوضع آمن مساء اليوم وتقوم قوات الأمن بالاشتراك مع القوات المسلحة بتمشيط المناطق للتأكد من الاستقرار الأمنى.