أخبار عاجلة

تطوير ميداني الحي السابع وانبي بالتعاون مع الجمعيات الأهلية -
موقع عبري: ترامب يدعم رؤية السيسي -
العرابي: «مد سن الدبلوماسيين لـ65 عاما» أمام البرلمان خلال أيام -
وزير الصحة: الحكومة وافقت على مشروع قانون التأمين الصحي -
فيديو| مميش عن ارتفاع أسعار الأسماك: «الفسيخ» هو السبب -
«العمل الدولية»: مشاريع قوانين العمل بمصر تتسق مع المعايير الدولية -
خبير مائي: حجر أساس سد النهضة تم وضعه بعد 55 يوما من ثورة يناير -
شوقي يبحث إنشاء 15 مدرسة تعليم مجتمعي بأسيوط -
اللجنة النقابية بـ«الوطنية للسكة الحديد» تطالب بإقالة رئيس الشركة -
صرف 5 آلاف جنيه لأسرة شهيد «انفجار طنطا» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

مدير أمن الإسكندرية: والد الطفل الشهيد يتهم الإخوان بقتله

Google+ Print
مدير أمن الإسكندرية: والد الطفل الشهيد يتهم الإخوان بقتله مدير أمن الإسكندرية: والد الطفل الشهيد يتهم الإخوان بقتله

قال اللواء أمين عز الدين مدير أمن الإسكندرية، إنه عقب صلاة الجمعة خرجت بعض المسيرات من عناصر الإخوان المسلمين بمنطقة الدخيلة والمنتزه والرمل ثان، وقاموا بقطع الطرق وتعطيل حركة المرور ونشبت خلالها مشادات وتدخلت قوات الأمن وتم الفصل بينهم.

وأضاف مدير الأمن خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، على فضائية "الحياة"، مع الإعلامى "شريف عامر"، أنه خلال الاشتباكات بمنطقة الرمل أطلق عيار نارى من فرد خرطوش أحدث إصابة أحد المواطنين عمره 16 سنة بالصدر والرقبة ولقى مصرعه بالمستشفى.

وأوضح أن قوات الأمن تمكنت من ضبط 7 عناصر من الإخوان المسلمين، مشيرا إلى أن والد الطفل اتهم جماعة الإخوان بمقتل نجله واتخذت الإجراءات القانونية حيال الحادث.

وأشار إلى أن الوضع آمن مساء اليوم وتقوم قوات الأمن بالاشتراك مع القوات المسلحة بتمشيط المناطق للتأكد من الاستقرار الأمنى.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365