حمص: للسن أحكام .. مركز صانع الألعاب الأفضل بالنسبة لي الآن

قال محمد حمص أيقونة وسط الإسماعيلي أن التقدم في السن يزيد من خبرة اللاعب ولكن يمنعه من أداء بعض المهام في الملعب.

وجدد الإسماعيلي تعاقده مع حمص صاحب الـ34 عاما لمدة موسم مقبل.

وقال حمص لـFilGoal.com: "بالنسبة لي أصبح مركز صانع اللعب هو الأنسب والمفضل، حيث أنني لن أقدر على أداء المهام الدفاعية البحتة مثلما كنت أنفذها في فترة سابقه وفقا لرؤية الجهاز الفني للفريق".

وتابع "المدير الفني شوقي غريب يؤمن بقدراتي في وسط الملعب كصانع ألعاب وهذا ما صرح لي به، وأكد لي مع بداية توليه المسؤولية أنه سيخصص لي فترة إعداد لاستعادة لياقتي".

وأشار صاحب هدف منتخب مصر مرمى إيطاليا الشهير إلى أن ثمار ما قام به غريب ظهر من خلال الرضا عن مستواه في لقاء إنبي الودى.

وأتم حمص "شعور اللاعبين بأن شوقي غريب يدفع بالأجهز ولا يظلم أحدا يجعل هناك روح جديده في الفريق سوف يظهر آثارها في المرحلة المقبلة".