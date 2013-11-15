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"ابنى بيتك" يستغيثون بمحافظ الجيزة لتوفير أسطوانات البوتاجاز

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"ابنى بيتك" يستغيثون بمحافظ الجيزة لتوفير أسطوانات البوتاجاز "ابنى بيتك" يستغيثون بمحافظ الجيزة لتوفير أسطوانات البوتاجاز

قال طه جادو نائب رئيس جمعية ابنى بيتك بمنطقة 6 أكتوبر، إنه منذ أكثر من 3 أسابيع ومناطق ابنى بيتك السبعة بدون أنابيب بوتاجاز، لافتا إلى أنه بعد مقابلة الدكتور على عبد الرحمن محافظ الجيزة وعدنا بحصة بوتاجاز 100 أنبوبة أسبوعيا، ومنذ 3 أسابيع لم تصل الحصة إلى ابنى بيتك.

وأضاف جادو، فى تصريحات لــ"اليوم السابع"، أنه عند الاتصال بمدير بأكتوبر، قال لهم: إن البلطجية هجموا على المستودع فى أكتوبر وسرقوا كل الأنابيب واتصلوا بالشرطة، وأرسل قسم شرطة 6 أكتوبر أمين شرطة ولم يستطع السيطرة على البلطجية، وذلك نظرا لعدم وجود نقاط شرطية ومراكز أمنية بالمنطقة رغم وعود المسئولين بتوفير الأمن بالمنطقة.

وأوضح جادو أن سعر أسطوانة البوتوجاز فى المنطقة وصلت إلى 60 جنيها، إن وجدت.

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مصر 365

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