مدير تسويق بـ"كوكاكولا": وجود كأس العالم بمصر رسالة واضحة للعالم

قال أحمد نظمى، مدير تسويق بشركة كوكاكولا، إن وجود كأس العالم بمصر يشمل العديد من الرسائل للعالم أجمع، مضيفا أنها رسالة واضحة بأن مصر بلد آمنة وأن لديها خارطة طريق واضحة ومحددة يتم تحقيقها.

وأضاف نظمى خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "ممكن" على فضائية "سى بى سى"، أنها رسالة سياحية، وذلك لأن احتفالية كأس العالم ستكون فى أقدم بقعة فى العالم كله وهى الأهرامات، فبالتالى ستكون سببا فى تنشيط السياحة بمصر.

وأشار نظمى إلى أن وجود الكأس فى مصر يعتبر ردا على الادعاءات التى تقول إن مصر غير قادرة على تنظيم مسابقة كأس العالم.