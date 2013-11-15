بالصور.. عمال كريستال عصفور المضربون ينصبون خياما أمام الشركة

أقام عمال شركة كريستال عصفور بشبرا الخيمة المضربون عن العمل، عدة خيام للمبيت فيها أمام مقر الشركة لمواصلة اعتصامهم الذى بدأوه منذ 5 أيام، احتجاجا على قيام إدارة الشركة بفصل عدد كبير منهم والمطالبة بتحسين أوضاعهم المالية.

وأكد العمال لـ"اليوم السابع" أنهم أقاموا عدة خيام للمبيت بداخلها ليلا، مؤكدين لن يفضوا إضرابهم عن العمل لحين استجابة وليد عصفور رئيس مجلس إدارة الشركة لمطالبهم.

وكان وفد من القوى العاملة ونقابة العمال التقى المسئولين فى شركة كريستال عصفور لعرض مطالب العمال المضربين عن العمل، إلا أن إدارة الشركة لم توافق على مطلبين للعمال وهما التعيينات وزيادة الأجور، وهو ما قابله العمال بحالة من الغضب وقرروا مواصلة الإضراب عن العمل فى فرعى الشركة بمنطقتى المرور وبهتيم.