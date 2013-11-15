رانيا يحيى تستضيف عمرو سليم بحفلها بالأوبرا الأحد المقبل‎

تقدم عازفة الفلوت رانيا يحيى، وفرقتها حفلاً فى السابعة مساء الاحد 17 نوفمبر علي المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية وتستضيف عازف البيانو الشهير عمرو سليم ، الفنان بلال الشيخ ويحيى الهرميل اصغر عازف بيكولو فى مصر .

> يتضمن البرنامج فاصلين الأول تعزف خلاله رانيا نخبة مختارة من اشهر الاعمال الكلاسيكية والمعاصرة منها لحنوو, الحب من فيلم تيتانيك ، الأب الروحى ، الروندو التركى وعصفور الاوبرا اما الثاني يتضمن باقة من اشهر مؤلفات الموسيقى العربية لعمالقة زمن الفن الجميل منهم “ام كلثوم ، محمد عبد الوهاب ، عبد الحليم حافظ ، فيروز وفريد الاطرش الى جانب بعض الالحان المعاصر ، تضم الفرقة نخبة من امهر العازفين منهم وليد علام ( فيولينة ) ، نهى السقا ( قانون ) ، تامر بدران ( بيز جيتار ) وهانى زين ( إيقاع ) .

يذكران رانيا يحيي تخرجت في كونسرفتوار القاهرة عام 98 قسم فلوت بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف وحصلت على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة فى نفس العام كما نالت درجة الدكتوراه من المعهد العالي للنقد الفني قسم فلسفة الفن بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف الأولى ، شاركت فى مهرجانات متخصصة ونالت العديد من الجوائز وشهادات التقدير ، قدم عدة حفلات ناجحة في مختلف الدول العربية والاوروبية ولاقت استحسان الجماهير والنقاد ، تعمل حالياً عازفة فلوت باوركسترا أوبرا القاهرة ومدرس بمعهد النقد الفنى باكاديمية الفنون .