أخبار عاجلة

تطوير ميداني الحي السابع وانبي بالتعاون مع الجمعيات الأهلية -
موقع عبري: ترامب يدعم رؤية السيسي -
العرابي: «مد سن الدبلوماسيين لـ65 عاما» أمام البرلمان خلال أيام -
وزير الصحة: الحكومة وافقت على مشروع قانون التأمين الصحي -
فيديو| مميش عن ارتفاع أسعار الأسماك: «الفسيخ» هو السبب -
«العمل الدولية»: مشاريع قوانين العمل بمصر تتسق مع المعايير الدولية -
خبير مائي: حجر أساس سد النهضة تم وضعه بعد 55 يوما من ثورة يناير -
شوقي يبحث إنشاء 15 مدرسة تعليم مجتمعي بأسيوط -
اللجنة النقابية بـ«الوطنية للسكة الحديد» تطالب بإقالة رئيس الشركة -
صرف 5 آلاف جنيه لأسرة شهيد «انفجار طنطا» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. منوعات
  4. أونا

رانيا يحيى تستضيف عمرو سليم بحفلها بالأوبرا الأحد المقبل‎

Google+ Print
رانيا يحيى تستضيف عمرو سليم بحفلها بالأوبرا الأحد المقبل‎ رانيا يحيى تستضيف عمرو سليم بحفلها بالأوبرا الأحد المقبل‎

تقدم عازفة الفلوت رانيا يحيى، وفرقتها حفلاً فى السابعة مساء الاحد 17 نوفمبر علي المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية وتستضيف عازف البيانو الشهير عمرو سليم ، الفنان بلال الشيخ ويحيى الهرميل اصغر عازف بيكولو فى .
> يتضمن البرنامج فاصلين الأول تعزف خلاله رانيا نخبة مختارة من اشهر الاعمال الكلاسيكية والمعاصرة منها لحنوو, الحب من فيلم تيتانيك ، الأب الروحى ، الروندو التركى وعصفور الاوبرا اما الثاني يتضمن باقة من اشهر مؤلفات الموسيقى العربية لعمالقة زمن الفن الجميل منهم “ام كلثوم ، محمد عبد الوهاب ، عبد الحليم حافظ ، فيروز وفريد الاطرش الى جانب بعض الالحان المعاصر ، تضم الفرقة نخبة من امهر العازفين منهم وليد علام ( فيولينة ) ، نهى السقا ( قانون ) ، تامر بدران ( بيز جيتار ) وهانى زين ( إيقاع ) .

يذكران رانيا يحيي تخرجت في كونسرفتوار القاهرة عام 98 قسم فلوت بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف وحصلت على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة فى نفس العام كما نالت درجة الدكتوراه من المعهد العالي للنقد الفني قسم فلسفة الفن بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف الأولى ، شاركت فى مهرجانات متخصصة ونالت العديد من الجوائز وشهادات التقدير ، قدم عدة حفلات ناجحة في مختلف الدول العربية والاوروبية ولاقت استحسان الجماهير والنقاد ، تعمل حالياً عازفة فلوت باوركسترا أوبرا القاهرة ومدرس بمعهد النقد الفنى باكاديمية الفنون .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
«العمل الدولية»: مشاريع قوانين العمل بمصر تتسق مع المعايير الدولية

«العمل الدولية»: مشاريع قوانين العمل بمصر تتسق مع المعايير الدولية

الأمور المستعجلة عن إسقاط حُكم "مصرية تيران وصنافير": الاتفاقيات تخرج عن ولاية "القضاء الإداري"

الأمور المستعجلة عن إسقاط حُكم "مصرية تيران وصنافير": الاتفاقيات تخرج عن ولاية "القضاء الإداري"

الأخبار - وزارة الخارجية تطلق الفصل الخاص بمصر فى تقرير اللأجئين السوريين

الأخبار - وزارة الخارجية تطلق الفصل الخاص بمصر فى تقرير اللأجئين السوريين

«الدولية للصناعات الغذائية» ترفع استثماراتها في مصر لمليار جنيه

«الدولية للصناعات الغذائية» ترفع استثماراتها في مصر لمليار جنيه