3 طرق للطهى تجنبك الإصابة بمرض السكر

بمناسبة اليوم العالمى للسكر الذى يصادف يوم أمس الموافق 14 من نوفمبر، حذر أطباء السكر من تناول الأطعمة الدسمة والوجبات السريعة التى تؤدى إلى السمنة ومن ثم تؤدى إلى الإصابة بمرض السكر.

وأوضح الدكتور عمرو عبد الوهاب أستاذ أمراض السكر والكبد بطب المنيا وأحد المشاركين فى الاحتفال بهذا اليوم، أن السبب الرئيس للإصابة بمرض السكر فى مصر هو الطعام غير الصحى وعدم ممارسة الرياضة وخصوصا الوجبات السريعة والمشبعة بالدهون وطرق الطهى غير السليمة حيث إن هناك 3 طرق مستحبة لطهى الطعام المسلوق والمشوى والطهى على البخار بينما القلى واستخدام الزيوت والسمن والزبد وخصوصا إذا كانت بكميات كبيرة غير صحية وتؤدى إلى الإصابة بالسمنة خاصة منطقة الخصر أو الكرش فيؤدى إلى الإصابة بمرض السكر النوع الثانى.

فتغيير طرق الطهى من أفضل الوسائل لتجنب مرض السكر والابتعاد عن الوجبات السريعة والمياه الغازية.

وهناك ما يسمى بالهرم الغذائى بحيث نتناول كميات قليلة من جميع أنواع الأطعمة بحيث تمثل الكربوهيدرات من 50: 60% ونسبة السعرات الحرارية تكون مناسبة حسب ما يبذله الشخص من مجهود خلال اليوم وحسب طبيعة عمله ونشاطه الجسمانى فيجب أن يجلس مع طبيبه لتحديد السعرات الحرارية وتوزع على أنواع الأطعمة بحيث تشمل الكربوهيدرات البسيطة مثل الفواكه ويفضل الإكثار منها إنما النشويات المركبة مثل رغيف الخبز والأرز والمكرونة والحلويات مثل الحلويات الشرقية والجاتوه فيفضل الإقلال منها.

ويشير أن الفاكهة فيها ميزة لأنها تحتوى على فيتامينات كثيرة وألياف تساعد على الهضم ولكن النشويات المركبة تساعد على زيادة الوزن ومن ثم التعرض لمرض السكر.

وينصح من يعانون من زيادة فى الوزن من ممارسة الرياضة للوصول إلى الوزن المثالى كما ينصح بأن لا تؤثر المشكلات اليومية على حياة الانسان حيث أثبتت الأبحاث أن ضغوط الحياة تؤدى إلى تناول الطعام بكثرة.

وأكد أن هناك علاقة بين مرض السكر والكبد ويعتبر السكر أحد أسباب تليف الكبد وخصوصا إذا كان الشخص يعانى من فيروس سى.

وأن الشخص المصاب بفيروس سى ويعانى من مرض السكر استجابته أقل للعلاج بحق الانترفيرون وهناك أنباء سارة عن نزول الأدوية الجديدة الخاصة بعلاج فيروس سى عن طريق الفم وهى تصلح لغير المستجيبين للعلاج بالانترفيرون والتى من المنتظر نزولها إلى سوق الدواء قريبا.

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