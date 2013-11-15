شوقي غريب: تأجيل الدوري في مصلحة الإسماعيلي

يعتقد شوقي غريب المدير الفني للإسماعيلي أن تأجيل انطلاق الموسم الجديد من مسابقة الدوري الممتاز يصب في مصلحة فريقه.

ومن المقرر أن ينطلق الموسم الجديد من الدوري الممتاز يوم 30 نوفمبر الجاري.

وقال غريب لـFilGoal.com: "التأجيل سوف يتيح لي استكمال خطتي التي أراها لازمة من أجل رفع اللياقة البدنية للاعبين، بجانب تحقيق المزيد من التفاهم والانسجام بين اللاعبين خاصة وان معظمهم من الجدد والصاعدين".

واستدرك متابعا "مع ذلك لو كان الدوري قد بدء في موعده السابق تحديده فسوف نرحب به من منطلق أن الهدف الأساسي يجب أن يكون للكل هو عودة النشاط".

وأتم غريب "الإسماعيلي يتطور من مباراة لأخرى، واكتسب الكثير من اللاعبين الجدد طابع لعب الفريق".

يذكر أن غريب قاد الإسماعيلي لنصف نهائي كأس مصر قبل الخروج على يد وادي دجلة بركلات الترجيح.