رئيس الجمهورية يقرر ترقية ستة من قيادات الداخلية إلى درجة مساعد وزير

أصدر المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية، اليوم الجمعة، قرارا بترقية ستة من قيادات وزارة الداخلية إلى درجة مساعد وزير الداخلية.

> وشمل قرار رئيس الجمهورية كلا من اللواء مدحت المنشاوي مدير الإدارة العامة للعمليات الخاصة واللواء عبد الفتاح عثمان مدير الإدارة العامة للإعلام والعلاقات واللواء جمال عبد العال مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة واللواء محمد الشرقاوي مدير أمن بور سعيد واللواء أكرم كرارة مدير كلية الشرطة واللواء توحيد فرج بقطاع الأمن المركزي.