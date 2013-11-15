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أبو تريكة وصلاح ينافسان دروجبا وتوريه على جائزة أفضل لاعب في إفريقيا

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أبو تريكة وصلاح ينافسان دروجبا وتوريه على جائزة أفضل لاعب في إفريقيا أبو تريكة وصلاح ينافسان دروجبا وتوريه على جائزة أفضل لاعب في إفريقيا

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن قائمة تضم 25 لاعبا يتنافسون على جائزة أفضل لاعب في إفريقيا 2013، وضمت الثنائي المصري محمد أبو تريكة ومحمد صلاح.

أبو تريكة يظهر في القائمة بجانب منافسته على جائزة أفضل لاعب إفريقي داخل القارة، فيما ينافس صلاح نجم بازل بعدما فاز العام الماضي بجائزة أفضل لاعب صاعد.

ويظهر صلاح الدين مهاجم وادي دجلة ومنتخب إثيوبيا في القائمة.

ويتواجد أيضا في القائمة الإيفواري يايا توريه نجم مانشستر سيتي والذي فاز بها العام الماضي، ومعه مواطنه ديدييه دروجبا نجم هجوم جالاتاسراي، وجيرفينيو مهاجم روما.

وتعد نيجيريا المظفرة بكأس الأمم الإفريقية الأخيرة الأكثر تمثيلا في القائمة بخمسة لاعبين.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

أبو تريكة ( - الأهلي)، صلاح (مصر – بازل )، يايا توريه (مانشستر سيتي – كوت ديفوار)، دروجبا (جالاتاسراي – كوت ديفوار)، جيرفينيو (روما – كوت ديفوار)، فينسنت إينياما (نيجيريا – ليل)، إيمانويل إيمينيكي (نيجيريا – فينرباتشة)، جون أوبي ميكيل (نيجيريا – تشيلسي)، أحمد موسى (نيجيريا – سسكا موسكو)، صانداي مبا (نيجيريا – واري وولفز)، أسامواه جيان (غانا – العين)، كوادو أسامواه (غانا – يوفنتوس)، إسلام سليماني (الجزائر – سبورتنج لشبونة)، سفيان فيجولي (الجزائر – فالنسيا)، بلاتيني (كاب فيردي – أومونيا)، ريان اسحاق مينديس دا جراسا ( كاب فيردي - ليل)، دامي ندوي (السنغال – لوكوموتيف موسكو)، جوناثان بيترويبا (بوركينا فاسو – رين)، كفين كونستانت (غينيا – ميلان)، مهدي بن عطية (المغرب – روما)، سيدو كيتا (مالي – داليان)، فيكتور وانياما (كينيا – ساوثهامبتون)، صلاح الدين (إثيوبيا – وادي دجلة)، بيير أوباميانج (الجابون – بروسيا دورتموند)، نيكولاس نكولو ( الكاميرون – مارسيليا )

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