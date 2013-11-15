متجر يطرح تماثيل لنيمار وجاريث بيل في وضع ' التبرز ' تجلب الحظ

(إفي): انتشرت بمتاجر مدينة جيرونا الإسبانية تماثيل للنجوم الجدد لفريقي برشلونة وريال مدريد في وضع "التبرز"، التي تعرف باسم "كاجانير" ويعتقد بأنها تجلب الحظ السعيد.

واشتهرت شركة (كاجانير) بانتاج تماثيل لشخصيات عامة من نجوم السياسة والرياضة والفن والمجتمع وجميعهم في وضعية التبرز قبيل الاحتفال باعياد الميلاد.

وظهرت تماثيل للنجمين البرازيلي نيمار والويلزي جاريث بيل، الوافدين الجديدين هذا الموسم للبرسا والريال، بجانب تماثيل لمدرب الميرينجي الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

ويراهن مسئول الشركة مارك ألونس على أن أكثر مبيعات اعياد الميلاد هذا العام ستنصب لصالح نيمار وجاريث بيل.