الخبراء يحذرون من انتشار حمى الضنك فى نيكاراجوا مجددا

حذر خبراء الصحة فى نيكاراجوا، من انتشار واسع لحمى الضنك فى نيكاراجوا مجددا.

وقالت سوكورو جروس ممثلة منظمة الصحة الأمريكية فى تصريحات لصحيفة "إل نويفو دياريو" فى نيكاراجوا اليوم الخميس: "الآن ندخل إلى مرحلة خطيرة"، مشيرة إلى أن سقوط المطر بشدة مؤخرا يمكن أن يؤدى إلى انتشار واسع للمرض.

توفى حتى الآن فى نيكاراجوا 19 شخصا جراء هذه الحمى، كما سجلت منذ بداية هذا العام حوالى 7300 حالة إصابة بالعدوى، وفقا لبيانات وزارة الصحة فى البلاد.

تنتقل عدوى هذا المرض فى المقام الأول عبر بعوضة "ستيجوميا إجيبتى"، وهو مرض يصيب المفاصل خاصة كما قد يؤدى أحيانا إلى الموت.