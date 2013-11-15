آمر القوة الوطنية الليبية: نتحرك الآن لحماية المتظاهرين بمنطقة غرغور

أكد آمر القوة الوطنية الليبية لفض النزاع خالد المحجوب، أن القوة ستتحرك الآن لحماية المتظاهرين السلميين فى منطقة غرغور بالعاصمة الليبية طرابلس.

وأضاف المحجوب، فى تصريح له عصر اليوم الجمعة، بأنه تم تأمين المستشفيات بقوة، مؤكدا أن عدد الجرحى وصل حتى الآن إلى 10 أشخاص ولا يوجد قتلى.

وكان رئيس المجلس المحلى لمدينة طرابلس قد أكد أن المظاهرة التى انطلقت بعد ظهر اليوم الجمعة من ميدان القدس كانت سلمية وبها أطفال ونساء وشيوخ رافعة أعلام الاستقلال عندما وصلت إلى غرغور تم إطلاق النيران عليها مما أدى إلى إصابة أكثر من 4 أشخاص.

وفى السياق ذاته تمكن بعض ساكنى منطقة غرغور من مغادرة منازلهم، بعد إصابة بعض المنازل بالمنطقة بأعيرة نارية وخوفا على حياتهم.

> وفى بنغازى خرج العشرات يهتفون بالروح بالدم نفديكى يا طرابلس.