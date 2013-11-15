مصرع طالب دهسته حافلة أثناء هربه من الأمن بمظاهرة فى الإسكندرية

لقى طالب مصرعه، عقب دهسة من حافلة "نقل عام" أثناء محاولته الهرب من قوات الأمن بمنطقة الدخيلة غرب الإسكندرية.

وقال مصدر طبى بمستشفى مبرة العصافرة إن المستشفى استقبل عبد الرحمن طارق 13 "سنة - طالب" مصاب بنزيف داخلى.

وأضاف المصدر أن أعضاء بتنظيم الإخوان أحضروا الطفل إلى المستشفى فى حالة سيئة، ولم يستطع الأطباء وقف النزيف الحاد، ولفظ أنفاسه الأخيرة بعد وصوله بدقائق، وأن الطفل لم يكن مصابا بأى جروح أو طلقات خرطوش ولا رصاص حى، وكانت إصابته بالنزيف فقط.

وأوضح أن مستشفى مبرة العصافرة، فرع الملك حنفى، استقبل مصابين من المشاركين فى مسيرة نظمت بمنطقة أبو سليمان.