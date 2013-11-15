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مصرع شاب وإصابة ثلاثة من أسرة واحدة بسبب انفجار ” اسطوانة ” بوتاجاز بأسوان

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مصرع شاب وإصابة ثلاثة من أسرة واحدة بسبب انفجار ” اسطوانة ” بوتاجاز بأسوان مصرع شاب وإصابة ثلاثة من أسرة واحدة بسبب انفجار ” اسطوانة ” بوتاجاز بأسوان

 

لقي شخص مصرعه وأصيب ثلاثة آخرون من أسرة واحدة في حادث انفجار أنبوبة بوتاجاز بمدينة أسوان، وكان اللواء حسن السوهاجي مدير أمن أسوان تلقى إخطارًا من مستشفى أسوان الجامعي يفيد بوصول “مصطفى محمد حسين” 25 سنة، متوفى إثر تعرضه لحروق بكامل الجسم، حيث تم نقله لمشرحة أسوان العمومية.

بينما أصيب “نبيل محمد حسين” 50 سنة، وشقيقتهم “نبيلة” 55 سنة، و”محمد عبد الباسط محمد” 21 سنة، باختناقات وجروح خفيفة، ويتلقون علاجهم بالمستشفى.

وتبين من التحريات أنه أثناء قيام المتوفى بتركيب “أنبوبة بوتاجاز “بالمنزل، انفجرت وأدت إلى اشتعال النيران في المنزل بالكامل، وتحرر محضر
> بالواقعة، وأخطرت النيابة لتولي التحقيق.

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